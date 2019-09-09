Невесомость признали средством для лечения рака

Отсутствие гравитации убивает злокачественные клетки.Изучая воздействие невесомости на развитие рака, ученые из Австралии сделали удивительное открытие. Они установили, что в условиях невесомости гибнет до 90% раковых клеток, причем без использования лекарств.Эксперименты, показавшие, что онкоклетки массово гибнут, не выдерживая пребывания в невесомости, были проведены специалистами Сиднейского технологического института. В частности, ими был построен микрогравитационный стимулятор, в котором размещались культуры клеток рака яичников, молочной железы, носа и легких.Результат этих опытов превзошел все ожидания. Спустя 24 часа погибали от 80% до 90% раковых клеток, подвергавшихся воздействию микрогравитации.По словам исследователей, еще предстоит найти точный ответ на вопрос о том, почему невесомость влияет на злокачественные клетки сильнее, чем на здоровые. Согласно выдвинутой ими версии недостаток гравитации нарушает механизмы межклеточного общения, что и способствует массовой гибели раковых клеток. В отношении здорового организма (например, у космонавтов) недостаток гравитации тоже проявляет действие – в частности, из-за него происходит потеря костной массы.Ученые рассчитывают на то, что можно будет создать препарат для лечения рака, который бы имитировал эффект невесомости. На пути к этой цели уже запланирован эксперимент, который будет проведен в условиях МКС.