Врачи рассказали о пище с эффектом антибиотиков

Обычные продукты способны укрепить здоровье.Согласно статистическим данным, полученным исследователями в разных странах, в последние годы востребованность и популярность натуральных антибиотиков во всем мире возросла в несколько раз.Среди причин подобного явления ученые указывают, как увеличение антибактериальной резистентности у одних пациентов, так и повышенный риск развития разнообразных вредоносных микроорганизмов у других людей, слишком часто использующих обычные антибиотики, сообщает 1News.Конечно, медицина не стоит на месте, и все время появляются новые фармакологические средства, отличающиеся все большей эффективностью. Но во множестве случаев достаточно бывает обратиться за помощью к арсеналу возможностей, которыми богата народная медицина.Эффективная коррекция повседневного рациона, добавление в него соответствующих продуктов, специй и лекарственных трав вполне эффективно воздействует на многие возбудители разнообразных недугов, своевременно предотвращая развитие большинства заболеваний. Рассмотрим наиболее эффективные природные антибиотики, о которых стоит знать.ОреганоСпецифический аромат орегано очень быстро привел к тому, что это растение стали широко использовать в кулинарии. Оригинальный запах, придаваемый различным продуктам, прекрасно сочетается с другими ароматами.Кроме того, экстракт из орегано с древних времен широко применяется в качестве природного антибиотика. Проведенные исследования подтвердили значительную эффективность антибактериальных свойств этого растения в борьбе с различными болезнетворными организмами, чаще всего поражающими пищеварительную систему.Обычно, диетологи рекомендуют использовать эту ароматную приправу в качестве многоцелевого дополнения к пище, отличающегося не только к ароматическими, но и оздоровительными свойствами.УксусАнтибактериальные свойства уксуса известны тоже достаточно давно. Но, далеко не все знают, что определенные разновидности уксуса можно эффективно применять для борьбы с разнообразными бактериями, несущими угрозу организму.К примеру, вполне доступный яблочный уксус может быть просто незаменимым компонентом, помогающим эффективно бороться с бактериями, вызывающими воспаления кожных покровов и некоторыми аллергенами. Помимо наружных инфекций, яблочный уксус, да и не только он, может хорошо помогать в процессе лечения некоторых внутренних недугов.МедОчень древним антибиотиком, обладающим мощными оздоровительными свойствами давно считается и мед. Кроме того, совсем недавно научные исследования смогли подтвердить, что именно мед способен уничтожать различные вредоносные бактерии, поражающие пищеварительную систему, делая это не менее эффективно, чем фармакологические виды антибиотиков.Ученые подчеркивают, что наибольшей эффективностью отличается свежий мед, а вот после длительного хранения эффективность этого снадобья серьезно снижается. Ну и, конечно же, мед, приобретенный в магазине, тоже далеко не всегда оправдывает ожидания потребителя.КуркумаРезультаты научных исследований уже подтвердили способности куркумы, ценные в процессе профилактики онкологических заболеваний. Ко всему прочему было выяснено, что простая смесь из 33% куркумы и 66% воды обладает мощными антибактериальными возможностями.Регулярное употребление такого профилактического средства, способствует очищению пищеварительной системы от вредоносных бактерий и повышению защиты организма от разнообразных инфекций. Также специалисты считают, что концентрацию куркумы в таком снадобье вполне можно увеличивать.ЧеснокЭтот пахучий овощ, аромат которого нравится далеко не всем, обладает важными свойствами, помогающими эффективно бороться с разнообразными заболеваниями и вирусами в организме.Особенно мощное воздействие чеснок оказывает на инфекции, провоцирующие простудные заболевания, а еще – он способен существенно укреплять иммунитет. Результаты исследований доказывают что люди, постоянно употребляющие чеснок, намного реже заболевают простудой, чем те, кто игнорирует подобный продукт и не включает его в повседневный рацион.Экстракт из зерен грейпфрутаЭто достаточно экзотический продукт, свойства которого совсем недавно были выяснены в результате новейших исследований. Экстракт, получаемый из зерен грейпфрута, отличается значительными бактерицидными свойствами и способен противостоять вредоносному воздействию более чем 750 разновидностей вирусов и бактерий.В свою очередь, сам грейпфрут содержит огромное количество витамина С, прекрасно подходящего в качестве профилактического средства против простудных заболеваний.ЭхинацеяВопреки различным домыслам и заблуждениям, регулярно циркулирующим на просторах Интернета, эхинацея отличается вполне достаточными оздоровительными свойствами, достойными внимания всех, кто заботится о собственном здоровье.Ученые утверждают, что это растение способно значительно улучшать иммунитет и повышать концентрацию белых кровяных телец. Именно эти компоненты крови как раз и созданы для борьбы с инфекциями.Белокочанная капустаНа Руси издревле известно, что капуста обладает многими ценными свойствами и способна эффективно противодействовать развитию значительного количества вредоносных микроорганизмов, попадающих в организм человека теми или иными путями.Специфический вкус этому овощу придают глюкозинолаты. Это активные вещества, обладающие многими ценными свойствами, а также способные распадаться в организме человека, снабжая его не менее важными компонентами – изотиоцианатами.Кокосовое маслоНесмотря на достаточную экзотичность этого продукта, сейчас его вполне реально приобрести сразу несколькими способами.Кокосовое масло ценно тем, что оно содержит специфические жирные кислоты, обладающие важными свойствами, полезными в процессе противостояния организма разнообразным опасным бактериям.