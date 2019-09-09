Медики развенчали популярный миф о вреде пива

От него не поправляются.В результате проведённой научной работы учёные доказали, что пиво не способствует полноте, то есть не влияет на увеличение размера талии. Таким образом специалисты развенчали один из основных мифов касательно пенного хмельного напитка.По словам учёных, в одном бокале пива объёмом около 0,5 литра в среднем содержится 100-200 калорий, что равно одному съеденному сэндвичу. Таким образом специалисты доказали, что умеренное потребление напитка не является причиной полноты, но при этом чрезмерное увлечение однозначно не принесёт пользы организму. Также не стоит забывать, что разные сорта пива отличаются составляющими – солод, дрожжи, хмель, что в итоге отражается на калорийности продукта.Кстати, эксперты утверждают, что пиво не имеет срока годности, а дата, которую указывает производитель на таре, говорит не о том, что хмельной напиток становится вредным для здоровья, а о периоде, когда начинают изменяться первоначальные вкусовые качества. Кроме того, не все сорта пива можно считать слабоалкогольными, так как некоторые имеют содержание алкоголя равное 5 градусам, а часть – больше 11 градусов.