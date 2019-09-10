Врачи рассказал, полезно ли есть помидоры с огурцами

Развеян популярный миф.Сочетание помидоров и огурцов в одном блюде стало весьма обсуждаемой темой.Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.Эту теорию выдвигают люди, далекие от химии, биологии и ботаники, считает известный биогеронтолог, доктор биологических наук, профессор Алексей Москалев.«От реальности данное утверждение весьма велико», — заверил специалист.Для салата оба овоща нарезаются кусочками, это значит, что разрушение клеток и соприкосновение аскорбиназы и витамина С минимальное. Другое дело, если перетереть помидоры и огурцы на терке. Тогда процесс поглощения полезного витамина вырастает в разы. Кроме того, что такой реакции требуется определенное время. Вот почему салат из помидоров и огурцов нужно есть в свежеприготовленном виде для большей пользы, отмечает Москалев.Так что, не слушайте «диванных экспертов», которые несведущие в биологике и ешьте на здоровье салат из помидоров и огурцов, тем более что сейчас самый сезон для этих овощей, резюмировал специалист.