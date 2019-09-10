Медики подсказали, какие семечки могут снизить давление на 20%

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Они богаты калием и магниемПоследние эксперименты ученых показали, что доступный продукт способен снизить повышенное артериальное давление на 20% при условии длительного употребления.Группа американских кардиологов из Нью-Орлеана провела в этом году ряд испытаний на животных с целью выяснить, какие продукты способствуют снижению артериального давления.В ходе экспериментов лучше всего себя зарекомендовали семена известной бахчевой культуры.Испытуемым животным с повышенным давлением в течение двух месяцев регулярно добавляли в рацион тыквенные семечки. По окончании эксперимента у всех подопытных отмечено снижение повышенного артериального давления на уровне 20% по сравнению с начальной стадией эксперимента. Специалисты считают, что такой внушительный результат был достигнут из-за того, что семена бахчевой культуры богаты калием и магнием, которые поддерживают сосуды, выводят соль и стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в тыквенных семечках много жирных кислот, которые защищают от воспалений, в том числе и сосуды.От состояния сосудов напрямую зависит здоровье сердечно-сосудистой системы и процесс снижения повышенного артериального давления при гипертонии.