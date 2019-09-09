Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению

Чем уникальна вторая группа крови.Ни для кого не секрет, что по причине эволюции у человека сформировалось четыре группы крови, и состав каждой из них очень сильно отличается друг от друга.Как утверждают многие академики, группа крови может воздействовать как на физиологические, так и психологические особенности человека. Например, у людей с группой крови II(А) в организме преобладает гормон стресса кортизол.От него зависит работа артериального давления, уровень глюкозы и всю работу иммунитета.И из-за большого количества кортизола, люди, с этой группой крови, склонны к хроническому стрессу, бессоннице, ожирению.Помимо этого, американские академики, представляющие Онкоинститут Даны Фарбер, установили еще одну особенность.У представителей II группы крови вероятность развития рака больше: они чаще страдают острым лейкозом и онкологией желудка.