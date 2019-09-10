Кардиолог назвал процедуру, необходимую людям с лишним весом

Необходимо пройти УЗИ сосудов шеи.УЗИ сосудов шеи может с высокой вероятностью показать, начался ли в вашем организме атеросклероз.О том, почему некоторым категориям пациентов необходимо пройти УЗИ сосудов шеи, рассказала кардиолог Анна Солощенко.По словам кардиолога, есть такое исследование — УЗИ сосудов шеи, которое с высокой вероятностью может показать, начался ли в вашем организме атеросклероз — отложения холестерина во внутренней стенке сосудов.Исследование сосудов шеи простое и непродолжительное. Надо понимать, что чаще всего, но не всегда, процесс начинается с этих сосудов шеи, поскольку именно туда кровь поступает под высоким давлением, что сказывается на сосудах.Сделать это исследование необходимо людям, у которых есть отклонения от нормы в показателях липидограммы; людям, которые курят или курили в прошлом; пациентам с сахарным диабетом, повышенной массой тела, тем, у кого родственники и близкие перенесли инфаркты или инсульты и умерли преждевременно — особенно в молодом возрасте.Это исследование даст ответ, начался ли у вас процесс атеросклероза и что необходимо делать, кроме здорового образа жизни, какие медикаменты принимать, чтобы остановить этот процесс и не дать в будущем произойти инфаркту и инсульту. У вас будет время на коррекцию образа жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек, достижение нормальной массы тела.