Назван самый полезный и бюджетный вид рыбы

Можно есть ежедневно.Специалисты пришли к выводу, что для будничного рациона самой полезной рыбой будет сельдь.Чтобы наверняка выснить это, ученые провели исследование, на протяжении которого добровольцы обязаны были ежедневно съедать небольшую порцию сельди. В конце эксперимента специалисты сравнили показания здоровья «до» и «после».Среди прочих изменений, в крови добровольцев вырос уровень «хорошего холестерина», который повышает эластичность и кровепропускную способность сосудов. Это значит, что риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний существенно снизился.Кроме того, селедочный жир имеет свойство подавлять активность жировых клеток — адипоцитов, что повышает защищенность организма от диабета второго типа. После регулярного употребления селедки в плазме крови испытуемых снизилось содержание продуктов окисления – это свидетельствует о том, что в рыбе содержатся антиоксиданты.Как и лосось, сельдь содержит большое количество необходимой организму жирной кислоты Омега 3, витамина D, селена и витамина B12. А по стоимости селедка гораздо дешевле и доступнее большинству населения. Именно поэтому ее смело можно считать самой полезной рыбой для ежедневного рациона.