Эти продукты полезно есть вместе

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Добавьте их в свой рацион.Лимон и зеленый чай, мясо и розмарин, авокадо и шпинат — что общего между этими парами продуктов? То, что они представляют собой идеальную пару.Что же это значит? Эти продукты полезны и вкусны сами по себе, но если есть их вместе, то они становятся еще полезнее и вкуснее. Витамины и питательные вещества, которые содержатся в их составе, усваиваются еще эффективнее и быстрее.Предлагаем внимательно изучить список из 10 пар продуктов, которые идеально дополняют друг друга. Употребляйте их вместе, и будьте уверены, что их полезные свойства многократно увеличатся.1. Яблоки + темный шоколадЭто удивительная, но довольно крутая парочка. Во-первых, эти продукты крайне полезны сами по себе. Яблоки являются ценным источником аминокислот, а темный шоколад активирует работу мозга и укрепляет иммунитет.Во-вторых, это очень крутой перекус. Возьмите с собой яблоко и ломтик темного шоколада на учебу или на работу. Катехины, содержащиеся в яблоках, и кверцетин, присутствующий в темном шоколаде, вместе делают иммунитет еще крепче, укрепляют сердце и сосуды и снижают риск возникновения онкологических заболеваний.2. Лимон + зеленый чайЛимон и зеленый чай не зря являются самым популярным тандемом. Да, с лимоном любой чай становится еще более вкусным, ароматным и насыщенным. Правда, дело не только в этом. В зеленом чае содержится большое количество антиоксидантов. Например, кахетины. Это вещества, отвечающие за крепкий иммунитет, здоровье и долголетие. Витамин С, который в изобилии присутствует в лимонах, в несколько раз усиливает эффект от действия кахетинов.3. Помидоры + печеньПечень — это ценный источник железа. Нехватка этого элемента в организме проявляет себя самым неприятным образом: хроническая усталость, перманентное недомогание, депрессивное настроение.Как получить максимум железа из печени? Учитывать тот факт, что железо хорошо усваивается организмом человека только вместе с витамином С. Предлагаем готовить печень с помидорами, в которых этого витамина как раз довольно много. И вкусно, и полезно!4. Мясо + розмаринОбожаете сочные стейки и ароматное запеченное мясо? Советуем в процессе приготовления любимых блюд добавлять не только соль и черный молотый перец, но и розмарин.Дело в том, что диетологи рекомендуют лишь варить и тушить мясо, мотивируя это тем, что в процессе жарки и запекания образуются вредные канцерогенные соединения. Антиоксиданты, содержащиеся в розмарине, помогают нейтрализовать этот процесс и сохраняют в мясе только полезные вещества.5. Авокадо + шпинатЗеленые плоды в тренде! Именно в них содержится максимум витаминов, минералов, органических кислот, аминокислот, антиоксидантов и клетчатки. Можно ли сделать такие суперполезные продукты еще более питательными? Конечно!Просто ешьте их в паре. Например, авокадо идеально дополнит шпинат. В последнем содержатся витамин А и лютеин, которые нормализуют обменные процессы и улучшают работу пищеварительной системы. Они должны поступать вместе с полезными жирами, которые есть в авокадо.6. Овсянка + апельсиновый сокВрачи-диетологи вывели секретную формулу идеального завтрака. Подавайте к столу любимую овсянку вместе со свежевыжатым апельсиновым соком. Пакетированные варианты не подходят, так как в них много сахара.И в овсянке, и в апельсиновом соке содержатся крутые вещества фенолы. Они нормализуют работу пищеварительной системы и выводят из организма шлаки, токсины и прочие ненужные и вредные вещества.7. Петрушка + лимонПетрушка и лимон — это залог крепкого иммунитета и хорошего настроения. Все дело в том, что эти два продукта работают в команде. В петрушке содержится довольно много железа, которое лучше усваивается организмом, если поступает в него вместе с витамином С, за который в этой паре отвечает лимон.Можно использовать это сочетание для приготовления самых разных блюд. Это могут быть заправка для натурального йогурта, маринад для мяса или птицы, ароматизированная вода или смузи.8. Брюссельская капуста + свининаСвинина — это достаточно жирное мясо. Для ежедневного рациона она едва ли подходит, но все же в рационе должна быть обязательно. Свинина — это источник селена, который замедляет рост раковых клеток и снижает риск развития и возникновения онкологических заболеваний.Чтобы действие селена было очевидным, подавайте свинину к столу вместе с брюссельской капустой. В ее составе присутствует органическое вещество сульфорафан, повышающее эффективность селена в 13 раз.9. Помидоры + оливковое маслоВ помидорах есть вещество под названием ликопин. Это важный антиоксидант, который улучшает здоровье сердца и сосудов, препятствует возникновению онкологии и злокачественных опухолей, укрепляет иммунитет. Чтобы ликопин усваивался лучше, он должен поступать в организм с жирами. Отличной парой для помидоров будет именно оливковое масло.Читайте также: Названы болезни, к которым склонны вегетарианцы10. Овощи + йогуртНе знаете, чем перекусить, чтобы было одновременно вкусно, полезно и сытно? Ответ очевиден: овощи и натуральный йогурт. Речь идет, конечно же, о белом йогурте без добавок, красителей и сахара. Именно он является ценным источником кальция, улучшает работу пищеварительной системы и нормализует микрофлору кишечника.Советуем есть йогурт с полезными добавками. Например, с овощами