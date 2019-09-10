Эти продукты полезно есть вместе
Лимон и зеленый чай, мясо и розмарин, авокадо и шпинат — что общего между этими парами продуктов? То, что они представляют собой идеальную пару.
Что же это значит? Эти продукты полезны и вкусны сами по себе, но если есть их вместе, то они становятся еще полезнее и вкуснее. Витамины и питательные вещества, которые содержатся в их составе, усваиваются еще эффективнее и быстрее.
Предлагаем внимательно изучить список из 10 пар продуктов, которые идеально дополняют друг друга. Употребляйте их вместе, и будьте уверены, что их полезные свойства многократно увеличатся.
1. Яблоки + темный шоколад
Это удивительная, но довольно крутая парочка. Во-первых, эти продукты крайне полезны сами по себе. Яблоки являются ценным источником аминокислот, а темный шоколад активирует работу мозга и укрепляет иммунитет.
Во-вторых, это очень крутой перекус. Возьмите с собой яблоко и ломтик темного шоколада на учебу или на работу. Катехины, содержащиеся в яблоках, и кверцетин, присутствующий в темном шоколаде, вместе делают иммунитет еще крепче, укрепляют сердце и сосуды и снижают риск возникновения онкологических заболеваний.
2. Лимон + зеленый чай
Лимон и зеленый чай не зря являются самым популярным тандемом. Да, с лимоном любой чай становится еще более вкусным, ароматным и насыщенным. Правда, дело не только в этом. В зеленом чае содержится большое количество антиоксидантов. Например, кахетины. Это вещества, отвечающие за крепкий иммунитет, здоровье и долголетие. Витамин С, который в изобилии присутствует в лимонах, в несколько раз усиливает эффект от действия кахетинов.
3. Помидоры + печень
Печень — это ценный источник железа. Нехватка этого элемента в организме проявляет себя самым неприятным образом: хроническая усталость, перманентное недомогание, депрессивное настроение.
Как получить максимум железа из печени? Учитывать тот факт, что железо хорошо усваивается организмом человека только вместе с витамином С. Предлагаем готовить печень с помидорами, в которых этого витамина как раз довольно много. И вкусно, и полезно!
4. Мясо + розмарин
Обожаете сочные стейки и ароматное запеченное мясо? Советуем в процессе приготовления любимых блюд добавлять не только соль и черный молотый перец, но и розмарин.
Дело в том, что диетологи рекомендуют лишь варить и тушить мясо, мотивируя это тем, что в процессе жарки и запекания образуются вредные канцерогенные соединения. Антиоксиданты, содержащиеся в розмарине, помогают нейтрализовать этот процесс и сохраняют в мясе только полезные вещества.
5. Авокадо + шпинат
Зеленые плоды в тренде! Именно в них содержится максимум витаминов, минералов, органических кислот, аминокислот, антиоксидантов и клетчатки. Можно ли сделать такие суперполезные продукты еще более питательными? Конечно!
Просто ешьте их в паре. Например, авокадо идеально дополнит шпинат. В последнем содержатся витамин А и лютеин, которые нормализуют обменные процессы и улучшают работу пищеварительной системы. Они должны поступать вместе с полезными жирами, которые есть в авокадо.
6. Овсянка + апельсиновый сок
Врачи-диетологи вывели секретную формулу идеального завтрака. Подавайте к столу любимую овсянку вместе со свежевыжатым апельсиновым соком. Пакетированные варианты не подходят, так как в них много сахара.
И в овсянке, и в апельсиновом соке содержатся крутые вещества фенолы. Они нормализуют работу пищеварительной системы и выводят из организма шлаки, токсины и прочие ненужные и вредные вещества.
7. Петрушка + лимон
Петрушка и лимон — это залог крепкого иммунитета и хорошего настроения. Все дело в том, что эти два продукта работают в команде. В петрушке содержится довольно много железа, которое лучше усваивается организмом, если поступает в него вместе с витамином С, за который в этой паре отвечает лимон.
Можно использовать это сочетание для приготовления самых разных блюд. Это могут быть заправка для натурального йогурта, маринад для мяса или птицы, ароматизированная вода или смузи.
8. Брюссельская капуста + свинина
Свинина — это достаточно жирное мясо. Для ежедневного рациона она едва ли подходит, но все же в рационе должна быть обязательно. Свинина — это источник селена, который замедляет рост раковых клеток и снижает риск развития и возникновения онкологических заболеваний.
Чтобы действие селена было очевидным, подавайте свинину к столу вместе с брюссельской капустой. В ее составе присутствует органическое вещество сульфорафан, повышающее эффективность селена в 13 раз.
9. Помидоры + оливковое масло
В помидорах есть вещество под названием ликопин. Это важный антиоксидант, который улучшает здоровье сердца и сосудов, препятствует возникновению онкологии и злокачественных опухолей, укрепляет иммунитет. Чтобы ликопин усваивался лучше, он должен поступать в организм с жирами. Отличной парой для помидоров будет именно оливковое масло.
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10. Овощи + йогурт
Не знаете, чем перекусить, чтобы было одновременно вкусно, полезно и сытно? Ответ очевиден: овощи и натуральный йогурт. Речь идет, конечно же, о белом йогурте без добавок, красителей и сахара. Именно он является ценным источником кальция, улучшает работу пищеварительной системы и нормализует микрофлору кишечника.
Советуем есть йогурт с полезными добавками. Например, с овощами
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Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
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