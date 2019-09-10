Названы болезни, к которым склонны вегетарианцы

Есть определенные риски.Новое исследование показало: тот, кто питается преимущественно растительной пищей, имеет меньший риск развития сердечных заболеваний, однако более высокий риск возникновения инсульта.«Согласно исследованию, риск развития ишемической болезни сердца у вегетарианцев и веганов на 22% ниже, чем у людей, употребляющих в пищу мясо. Риск развития сердечных заболеваний понижен на 13% и у пескетарианцев, то есть людей, не употребляющих мясо, но употребляющих рыбу. Однако в том, что касается инсультов, тенденция идет в обратном направлении», — говорится в статье.В ходе исследования, опубликованного в научном журнале British Medical Journal, ученые «в течение 18 лет наблюдали за пищевым поведением 48 тыс. людей. Половина из них употребляли мясо, 16 тыс. человек были вегетарианцами или веганами и 7,5 тыс. ели рыбу».«По истечении периода наблюдения было зарегистрировано 2820 случаев ишемической болезни сердца и 1072 инсульта. Последние происходили в основном у людей, питавшихся преимущественно растительной пищей. Риск возникновения инсульта у них был на 20% выше, чем у тех, кто ел мясо», — отмечает издание.«Исследователи предполагают, что повышенный риск развития инсульта может быть связан с нехваткой витамина B12. Он содержится исключительно в продуктах животного происхождения, в основном в мясе, рыбе и яйцах. (…) Витамин В12 оказывает существенную поддержку работе нервной системы. К тому же он отвечает за образование красных кровяных телец и играет важную роль для фолатного цикла», — поясняет издание.Тем не менее, по мнению ученых, различия могут быть связаны и с разным образом жизни изученных групп