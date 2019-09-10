Периодическое голодание: в чем польза для организма

Периодическое голодание стало популярно среди худеющих. Но есть у него и опасные стороны.Преимущество прерывистой диеты в том, что не нужно подвергать себя абсолютному голоданию или сидеть на одних фруктовых соках. Достаточно сократить количество калорий в некоторые дни или есть строго в определенные часы.Например, диета 5:2 означает ограничивать себя два дня в неделю, а в остальные пять дней — питаться как обычно. В эти два дня мужчины должны потреблять 600 килокалорий, женщины — 500. Причем выбрать дни поста можно по желанию и не обязательно, чтобы они следовали друг за другом. Диетологи подчеркивают: гибкость и простота такой методики избавляет от необходимости сидеть на изнемогающей диете.Другой популярный тип прерывистого питания — диета 16:8. Это полный отказ от еды на 16 часов, следующие 8 часов — можно кушать любимые блюда. Считается, такой режим помогает сбросить лишние килограммы, нормализовать уровень сахара в крови, артериальное давление. Исследование 2018 показало: у грызунов прерывистая диета предотвращала возрастные изменения, рак, болезни сердца, деменцию.Но у интервального голодания, как и любой другой диеты, есть противопоказания. Прежде чем проводить эксперименты над телом, стоит проконсультироваться с диетологом. Прерывистая диета противопоказана людям, страдающим расстройством пищевого поведения, диабетом, гипотонией, почечной недостаточностью, беременным и кормящим грудью.