Косметолог предупредила о возможном вреде натуральных масок для лица

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Такие средства не всегда полезны.Маски для лица из фруктов и овощей не только неэффективны, но и могут быть по-настоящему опасны для здоровья, рассказала врач-дерматолог, косметолог Амина Бердова.— Почему маски из овощей и фруктов не работают? Всё просто: кожа — это мощный барьер между окружающей средой и вами. В её задачи входит защита, в том числе от попадания в организм любых веществ, — отметила она.Избавиться от морщин, угрей, пигментных пятен и подтянуть кожу при помощи масок из огурца, персика, клубники или банана не получится. В лучшем случае, единственным эффектом их применения станет небольшое увлажнение верхнего слоя эпидермиса.— Согласитесь, если бы маска из клубники реально омолаживала, зачем женщинам во всём мире прибегать к помощи пластических хирургов и косметологов, тратя на это огромные деньги, — добавила косметолог.Она подчеркнула, что «эффективность домашних масок из овощей и фруктов не доказана, при этом получить различные осложнения проще простого». Если не повезёт, они могут вызвать аллергическую реакцию и даже отёк Квинке. Например, маска из томатов способна привести к устойчивому покраснению лица, ведь в помидорах содержится кислота, вызывающая ожог верхнего слоя кожи.По словам Бердовой, столь популярные домашние отбеливающие маски с соком лимона не помогут избавиться от гиперпигментации, а вот ещё больше ухудшить состояние кожного покрова вполне способны.Медик призвала задуматься о качестве фруктов и овощей, которые продаются в наших магазинах.— По большому счёту, мы толком не знаем, откуда поставляют арбузы, дыни, картофель, помидоры и так далее. Чем их «пичкают» перед продажей? — предостерегла Бердова.