Диетологи перечислили лучшие продукты, избавляющие от чувства изжоги

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Изжога является актуальной для многих проблемой.Изжога характеризуется жжением в грудной области, при этом может тошнить, повышается метеоризм, появляется отрыжка, во рту и в горле — кислый и горький привкус.Часто такое состояние возникает, когда человек много поел и сразу же принял лежачее положение, или при злоупотреблении нездоровой едой и алкоголем. Реже она возникает во время физической нагрузки, при наклоне тела или в горизонтальном положении. Кроме того, причиной изжоги могут быть заболевания органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы.Но в любом случае при данной проблеме необходимо скорректировать рацион питания, а если изжога не проходит длительное время – обратиться к специалисту.Если вас часто мучает эта проблема, диетологи рекомендуют внести в свой рацион питания следующие продукты.Дыни и бананыТогда как большинство фруктов имеют высокое содержание кислоты, к дыне и бананам это не относится. Более того, они содержат калий, который сам по себе нейтрализует кислоту. Вместо таблетки от изжоги съешьте банан или кусочек дыни.Овсяная кашаЭто отличный способ начать свой день. Овсянка не то что не провоцирует рефлюкс, она помогает снизить кислотность за счет большого содержания пищевых волокон.ХлебЦельнозерновой хлеб готовится из очищенного зерна, то есть – является источником клетчатки, которая, как уже говорилось, помогает снизить кислотность.РисЭти здоровые сложные углеводы являются первыми помощниками, в случае, если вы страдаете от рефлюкса. При выборе риса останавливайтесь на коричневом, который содержит больше клетчатки.Зеленые овощиБрокколи, спаржа, зеленые бобы, сельдерей, цветная капуста — все они содержат малое количество кислоты и помогают избежать изжоги.Постное мясоЕсли вы страдаете от рефлюкса, готовьте курицу или индейку — на гриле, тушеную, запеченную или паровую. Просто удалите кожу и не обжаривайте. Также можно готовить телячий фарш и стейк, но в разумных количествах.КартофельВсе корнеплоды, кроме чеснока, редиса и лука, содержат мало кислот, поэтому не провоцируют изжогу. А содержание в них калия и кальция помогает справиться с проблемой.РыбаИзбежать изжоги можно, если употреблять печеную, тушенную или вареную рыбу. Табу только на жареные блюда и жирные острые соусы.Яичные белкиЭто прекрасный источник белка, который при этом содержит минимум кислоты. А вот желтков стоит избегать – в них много жира, поэтому изжога может застать врасплох.ФенхельЭтот хрустящий овощ с привкусом лакрицы служит прекрасным дополнением к салатам. Кроме того, он улучшает пищеварение и содержит минимум кислоты, поэтому изжоги можно не бояться.ИмбирьЕго часто применяют для лечения расстройства желудка, а также для борьбы с изжогой. Его особый витаминно-минеральный состав способен заменить лекарства.ПетрушкаВеточка петрушки на вашей тарелке не только для декора. Петрушка является проверенным народным средством против диареи. Кроме того, недавние исследования показали, что она может справиться и с повышенной кислотностью и изжогой.Алоэ вераЭто еще одно проверенное народное средство для лечения проблем ЖКТ, в частности, изжоги. Вы можете принимать свежий сок алоэ вера или пить аптечный препарат. Просто убедитесь, чтобы выбранное вами средство не содержало антрахинонов (в первую очередь алоина), которые могут вызвать раздражение пищеварительной системы.