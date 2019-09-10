Эти симптомы помогут вовремя распознать болезни печени

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Медики советуют учиться понимать собственное тело.Некоторые изменения в нем указывают на поражение печени.Запах потаПри заболеваниях печени и почек меняется привычный запах пота — пот начинает издавать аромат вареной капусты, что связано с изменением в составе веществ, которые выделяет нездоровый организм.Желтизна кожи и слизистыхПожалуй, наиболее известный симптом пораженной болезнью печени. Такая желтизна – следствие того, что орган перестает связывать билирубин, который начинает концентрироваться в коже. Чаще всего данный симптом наблюдается при гепатите и циррозе.Выпадение волосНездоровая печень почти всегда способствует гормональным нарушениям, а волосы первыми реагируют на изменения в производстве гормонов.Тяжесть и боль в бокуОбщеизвестно: печень не болит. Но, как объясняет врач Сергей Агапкин, при увеличении печени происходит растяжение капсулы, в которой она находится, — эта капсула и посылает болевые сигналы.Боль в правом подреберье могут вызывать и другие заболевания. Но если, помимо боли человек замечает у себя наличие горького привкуса во рту (обычно по утрам), пожелтение языка или глазных склер, ему следует обратиться за обследованием к врачу.Что касается тяжести в боку, она может быть симптомом цирроза, гепатита на начальной стадии.