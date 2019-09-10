Дефицит этого витамина может вызвать мигрень и депрессию
Как утверждают эксперты, недостаток данного микроэлемента может крайне негативно отразиться на состоянии здоровья. Ни для кого не секрет, что магний, как и многие другие витамины и микроэлементы, играют важную роль для здоровья организма.
Например, от баланса магния будет зависеть состояние нервной системы, а также, когда его показатель в норме, человеку проще справляться со стрессовыми ситуациями.
Кроме того, данный микроэлемент участвует в нормальной передаче нервных импульсов и улучшает работу иммунитета, защищая организм от различных инфекций.
По этой причине дефицит магния может стать причиной депрессии, слабого иммунитета, психических заболеваний, а также может привести к головным болям и преждевременному старению.
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