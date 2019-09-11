Врачи назвали продукты, необходимые при отказе от мяса

Как предотвратить негативные последствия для здоровьяДиетологи рассказали, как можно правильно питаться, если принято решение отказаться от употребления мяса. По словам специалистов, нижеперечисленные советы позволят предотвратить негативные последствия для здоровья.Последние исследования показали, что чрезмерное употребление мяса имеет связь с колоректальным раком, развитием ряда других заболеваний. В связи с чем многие люди пытаются отказаться от продуктов животного происхождения, только делают это в ущерб здоровью, отмечают диетологи. Правильным решением является получение достаточного количества белка из других источников. Наиболее рекомендуемыми являются 4 яйца в неделю или 2 белка в день. Среди других приемлемых вариантов: миндаль, фисташки, грецкие орехи, кешью, фундук, семена тыквы, кунжута, семечки подсолнечника, чечевица, зеленый горошек, бобы, зерновые и овощи, такие как брокколи и брюссельская капуста.Следует взять во внимание и то, что употребление слишком большого количества молока может увеличить уровень холестерина в крови. Эта привычка связана с расстройством пищеварения. Неплохими альтернативами являются: соевое, овсяное, миндальное, кокосовое молоко.Важно убедиться и в том, что в рационе присутствует достаточное количество витамина В12, который играет существенную роль в образовании клеток крови, метаболизме, репликации ДНК. Он присутствует в тех же яйцах, кисломолочных продуктах и спирулине.