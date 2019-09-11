Эта диета поможет восстановить печень после спиртного
Научные сотрудники рассказали, как можно восстановить печень после спиртного.
Как утверждают медики, в некоторых случаях печень может восстановить специально подобранная диета.
В первую очередь, из меню необходимо исключить сахар, жирное, мучное, жареное и соленое — все это будет только усугублять болезнь данного органа.
Поэтому от этих продуктов необходимо хотя бы ненадолго, но отказаться.
Кроме того, нужно основательно взяться за свое здоровье: заниматься спортом и, конечно же, бросить пить и курить.
В ежедневное меню лучше всего добавить овощные супы, диетическое мясо птицы, некислые овощи или фрукты.
Кроме того, специалисты отметили, что печень в некоторых случаях может самостоятельно восстановиться без лекарств, но, как правило, этот орган теряет способность к регенерации.
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