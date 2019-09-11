Эта диета поможет восстановить печень после спиртного

Что советуют врачи.Научные сотрудники рассказали, как можно восстановить печень после спиртного.Как утверждают медики, в некоторых случаях печень может восстановить специально подобранная диета.В первую очередь, из меню необходимо исключить сахар, жирное, мучное, жареное и соленое — все это будет только усугублять болезнь данного органа.Поэтому от этих продуктов необходимо хотя бы ненадолго, но отказаться.Кроме того, нужно основательно взяться за свое здоровье: заниматься спортом и, конечно же, бросить пить и курить.В ежедневное меню лучше всего добавить овощные супы, диетическое мясо птицы, некислые овощи или фрукты.Кроме того, специалисты отметили, что печень в некоторых случаях может самостоятельно восстановиться без лекарств, но, как правило, этот орган теряет способность к регенерации.