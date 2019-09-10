Диетологи нашли способ похудеть за шесть часов

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Как сбросить вес без спорта и диет.Ученые из Техасского Университета назвали условие, необходимое для похудения за шесть часов.Исследование, в котором приняли участие около 7 тыс. человек, показало, что похудеть можно легко и без диет — причем, абсолютно без них.Специалисты констатировали: чтобы похудеть и вообще не иметь проблем с лишним весом никогда, нужно проводить 6 часов в день на ногах, суммарно.Исследование длинной в 5 лет показало, что люди, которые по воле образа жизни или в рамках работы проводят полдня на ногах, на 32% стройнее тех, у кого сидячая работа, например. А если люди находятся в вертикальном положении, то они снижают вес на 59%, в сравнении с теми, кто заседает или возлегает. То есть, худеть им не нужно в принципе.Интересно, что показатели, влияющие на похудение, разнились у мужчин и женщин, хотя и незначительно. Ученые отметили, что о диете и тренировках сверх того речь не шла вообще. Другими словами, чтобы похудеть, нужно просто меньше сидеть на месте.