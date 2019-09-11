Врачи рассказали, какая вода нормализует артериальное давление
Научные сотрудники рассказали, об удивительных свойствах минеральной воды.
В первую очередь эксперты отметили, что в минеральной воде содержатся такие полезные вещества, как бикарбонат, кальций, хлорид, фтор, магний, натрий и сульфат.
Благодаря такому составу, минеральная вода может оказывать воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы, на уровень холестерина, а также способна нормализовать артериальное давление.
Помимо этого, минеральная вода способствует улучшению работы микрофлоры.
Поскольку, когда она попадает в кишечник, то способствует расслаблению внутренних мышц и стимулирует нормальное функционирование пищеварительной системы.
Кроме того, газированная вода может отрицательно влиять на организм, если в ее состав входит огромное количество натрия.
К слову, негативное воздействие будет также оказывать, та минеральная вода, которая продается в пластиковых бутылках.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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