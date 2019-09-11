Названы неприятные последствия ночного голодания

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Вечернее воздержание от пищи вредит здоровью.Большинство людей, стараясь контролировать свой вес, сидят на различных диетах и следуют различным режимам питания. Самый распространенный — это голодание после 18:00. Считается, что еда, съеденная после этого времени, отложится в виде лишнего жира на проблемных участках, но это не так.Главное не есть за два-три часа до сна. Если же начать отказываться от пищи, можно спровоцировать сбой в работе организма. Организм начинает экономить ресурсы, сводя на нет эффект диеты, а чаще и провоцируя набор массы.Тем не менее, вечером не стоит злоупотреблять калорийной пищей. Следует выбирать нежирные продукты, такие, как кедровые и грецкие орехи, кешью, миндаль и фисташки, но они не должны быть в сахаре и подвергаться обжарке. Из фруктов лучше выбирать яблоки, цитрусовые, ананасы и манго.Специалисты также отмечают, вечернее воздержание от пищи может навредить здоровью. Нарушается работа пищевода желудка, из-за чего развивается гастрит и язва.