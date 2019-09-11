Также можно сбросить 5 кг за неделю.Рисовая диета хороша для тех, кто хочет без дополнительных усилий и тренировок в спортзале сбросить вес — до 5 кг за неделю. Но также эта диета хороша для восстановления сосудов и выведения лишней жидкости из организма.Рацион должен состоять из неочищенного риса.По словам врачей, в отварной рис можно добавлять немного подсолнечного масла, немного сметаны, а также свежие фрукты и овощи.По словам диетологов, калорийность рациона довольно низкая (800-900 ккал в день при норме 1000-1200). Потеря килограммов происходит за счет низкой энергетической ценности рациона.В рисовом рационе мало белка, жиров в ней тоже недостаточно для полноценной работы организма. Основу этой диеты составляют углеводы (рис и овощи), а потому рекомендовать ее как постоянную систему питания нельзя.Плюс рисовой диеты в высокой энергетической ценности риса, благодаря чему худеющий быстро насыщается и не испытывает чувства голода между приемами пищи. Эффективность данной диеты довольно высокая, но хочется предупредить, что потеря веса происходит в основном за счет выведения лишней жидкости из организма.Так что дольше двух недель «сидеть» на этой диете не стоит.Однако тот, кто решится на эту диету, ощутит улучшение самочувствия за счет улучшения состояния сосудов и выведения лишней жидкости из организма.Кроме того, рис впитывает и выводит из организма различные токсические вещества.