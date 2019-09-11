Врачи подсказали, как определить нехватку йода в организме

Как получить его из пищи.Йод – важнейший минерал, получаемый с пищей. Достаточно ли вы его получаете? Узнайте предупреждающие признаки дефицита йода.Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, которые регулируют рост, развитие и обмен веществ. Поскольку организм не вырабатывает йод самостоятельно, этот минерал считается незаменимым.Потребности в йоде варьируются в зависимости от стадии жизни. Взрослым требуется 150 микрограммов в день. Во время беременности – до 220 микрограммов в день, а кормящим грудью –290 микрограммов в день.Йод мы можем поучить, употребляя йодированную соль, морскую рыбу и моллюсков, молоко, сыр, яйца и овощи, выращенные в богатой йодом почве. Врачи советуют по крайней мере 300 г морепродуктов в неделю для взрослых и до 400 г для беременных и кормящих женщин.После введения в обиход йодированной соли дефицит йода встречается гораздо реже, чем раньше. Но это все еще может произойти – около 30% населения мира находится в опасности, сообщает Американская ассоциация щитовидной железы. Остерегайтесь следующих признаков дефицита йода.Усталость, ухудшение умственной функции.Единственная известная функция йода – это его незаменимая роль в выработке гормонов щитовидной железы. Если йода мало, то щитовидка вырабатывает их недостаточно. К симптомам гипотиреоза относятся усталость, запор, увеличение веса. Также дефицит йода от легкой до умеренной степени может ухудшить умственную функцию и производительность труда.Сухость кожи и чувствительность к холоду.Дополнительные признаки гипотиреоза включают в себя сухость кожи, чувствительность к холоду и мышечную слабость. У женщин риск развития гипотиреоза в восемь раз выше, чем у мужчин, что делает его преимущественно проблемой здоровья женщин. Хотя заболевание может развиться в любом возрасте, риск увеличивается с возрастом, особенно после менопаузы.Низкая концентрация йода в моче.Чтобы проверить, достаточно ли йода в организме, врач назначает анализ мочи. Результаты теста будут показывать, есть ли дефицит йода.