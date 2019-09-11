Врачи назвали лучший «овощ долголетия»

«Овощи долголетия» — именно так называют баклажаны на Востоке.С ними можно делать все, что угодно: можно жарить, варить, запекать, тушить, мариновать, готовить на гриле и даже есть сырыми.Дикие баклажаны впервые обнаружили и начали окультуривать в странах Среднего Востока, в Южной Азии и Индии.Баклажаны едят слегка недозревшими, так как при полном созревании овощ становится невкусным. Сырые плоды на вкус горьковаты — перед приготовлением их советуют замачивать в подсоленной воде, но многие современные сорта не требуют этого.Польза баклажановБаклажаны низкокалорийные и невероятно полезные для здоровья. Для хорошей работы сердечно-сосудистой системы и профилактики атеросклероза рекомендуется пополнять свой рацион блюдами из баклажанов.Еще одним большим плюсом является то, что баклажан хорошо влияет на пищеварение и рекомендован тем, кто следит за фигурой — овощ можно и нужно использовать в лечебных диетах и для похудения.Как заморозить баклажаны?Для того, чтобы заморозить баклажаны, нужно несколько минут пробланшировать их в кипятке, затем вытереть, сложить в пакет и отправить в морозилку. Срок хранения баклажанов в морозильной камере — три месяца.Блюда из баклажановКак приготовить баклажаны? Баклажаны чаще всего едят в виде закуски. Блюда из баклажанов популярны в европейских кухнях, в грузинской, китайской и других азиатских кухнях. Также очень популярны различные заготовки из баклажанов, которые делают на зиму. Баклажаны на зиму — это и маринованные баклажаны, и баклажанная икра, и консервированные салаты, а также квашеные баклажаны, баклажаны с аджикой.