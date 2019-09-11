Медики подсказали, кому стоит отказаться от сахарозаменителей

Международный коллектив медиков назвал употребление популярного сахарозаменителя аспартама одной из причин набора избыточной массы тела.Ученые в течение 18 недель кормили мышей жирной пищей. Первой половине грызунов также давали сахар, второй — аспартам. После завершения эксперимента оказалось, что животные из второй группы набрали большую массу тела, чем из первой. Также у тех грызунов, которым давали аспартам, между приемами пищи наблюдался более высокий, чем у остальных, уровень сахара в крови — один из признаков развития сахарного диабета второго типа.Ранее ученые показали, что употребление аспартама изменяет баланс и функционирование микробиоты кишечника человека, а также приводит к развитию метаболического синдрома. В частности, именно этот сахарозаменитель блокирует производство щелочной фосфатазы.