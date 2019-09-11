Как быстро похудеть: новый эффективный способ
Эксперты в области здорового питания советуют всем желающим избавиться от лишних килограмм, начать подсчитывать калорийность блюд.
К примеру, специалисты рекомендуют прибегнуть к помощи специальных программ, которые можно скачать на телефон или другой электронный носитель. Худеющим останется лишь вбивать названия продуктов в течение дня, а приложение само подсчитает калории и оповестит о превышении дневной нормы.
Исследование показало, что именно такая тактика позволяет съедать меньше.
И помните, чтобы похудеть необходимо, получать дефицит калорий.
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