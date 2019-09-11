Это популярный завтрак поможет поддерживать стройную фигуру

Бонусом будет стабилизация пищеварения и улучшение состояния кожи.Среди сотни диет, которые предлагают специалисты в области питания, девушкам нужно выбрать «правильную».Ту, после которой лишние килограммы не вернутся и здоровье не будет подорвано. Одна из таких овсяная диета. Эксперты с уверенностью заявляют, что популярный завтрак избавит от 6 кг за 10 дней.Правила диеты очень просты. Одна порция овсянки составляет 3 столовые ложки в сухом виде. Утром нужно съедать тарелку овсянки и 2 яблока. В обед снова овсянка, мэм, 3 яблока, 100 грамм творога и чайная ложка мёда. На ужин можно съесть 3 яблока и 100 грамм творога. Через каждые три дня можно съедать 300 грамм овощей и 100 грамм любой запеченной рыбы. Пить можно чай и кофе без сахара, 2 литра воды в день.Овсянка надолго обеспечивает чувство сытости, поэтому срывов не будет. Продукт практически не содержит жиров, но в составе есть витамин В, Е, кальций, железо, магний, цинк. В каше много клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение, восстановить жировой обмен, вывести токсины и улучшить микрофлору кишечника. Овсянка помогает снизить холестерин в крови. Всё это приведёт к тому, что улучшится состояние кожи и настроение, уйдут высыпания, и мелкие морщинки. Учёные доказали, что овсянка стимулирует деятельность головного мозга, значит после завершения диеты вы станете умнее.Диетологи предупреждают, что использовать нужно овсянку долгого варения. Геркулес для этого не подходит, из-за предварительной обработки он содержит меньше кальция, железа и больше крахмала.Врачи не имеют ничего против овсяной диеты, но предупреждают, что сидеть на ней больше 10 дней не стоит. При всей пользе каши это моно-диета, которая не насыщает организм всеми необходимыми веществами.