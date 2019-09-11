Это популярный завтрак поможет поддерживать стройную фигуру
Среди сотни диет, которые предлагают специалисты в области питания, девушкам нужно выбрать «правильную».
Ту, после которой лишние килограммы не вернутся и здоровье не будет подорвано. Одна из таких овсяная диета. Эксперты с уверенностью заявляют, что популярный завтрак избавит от 6 кг за 10 дней.
Правила диеты очень просты. Одна порция овсянки составляет 3 столовые ложки в сухом виде. Утром нужно съедать тарелку овсянки и 2 яблока. В обед снова овсянка, мэм, 3 яблока, 100 грамм творога и чайная ложка мёда. На ужин можно съесть 3 яблока и 100 грамм творога. Через каждые три дня можно съедать 300 грамм овощей и 100 грамм любой запеченной рыбы. Пить можно чай и кофе без сахара, 2 литра воды в день.
Овсянка надолго обеспечивает чувство сытости, поэтому срывов не будет. Продукт практически не содержит жиров, но в составе есть витамин В, Е, кальций, железо, магний, цинк. В каше много клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение, восстановить жировой обмен, вывести токсины и улучшить микрофлору кишечника. Овсянка помогает снизить холестерин в крови. Всё это приведёт к тому, что улучшится состояние кожи и настроение, уйдут высыпания, и мелкие морщинки. Учёные доказали, что овсянка стимулирует деятельность головного мозга, значит после завершения диеты вы станете умнее.
Диетологи предупреждают, что использовать нужно овсянку долгого варения. Геркулес для этого не подходит, из-за предварительной обработки он содержит меньше кальция, железа и больше крахмала.
Врачи не имеют ничего против овсяной диеты, но предупреждают, что сидеть на ней больше 10 дней не стоит. При всей пользе каши это моно-диета, которая не насыщает организм всеми необходимыми веществами.
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