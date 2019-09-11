Грецкие орехи признали средством, влияющим на состав крови

Такое влияние носит положительный характер.

Еще несколько лет назад ученые из Мюнхенского университета (LMU) доказали, что регулярное потребление грецких орехов снижает уровень “плохого” холестерина (низкой плотности) в среднем на 7%.

Теперь исследователи сумели показать, что на этот эффект не влияет смена рациона: отказываются ли люди от жирных продуктов и углеводов в пользу орехов или нет.

В данном исследовании участвовали 200 здоровых женщин и мужчин в возрасте в среднем 63 лет. Участников разделили на три группы, члены которых каждый день потребляли по 43 г грецких орехов.

При этом в одной из групп участники сокращали потребление жиров, другой — и жиров, и углеводов. В контрольной группе испытуемые не получали грецких орехов.

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Результаты показали, что 43 г грецких орехов улучшают обмен жиров в организме и значительно снижают уровень опасного для сосудов холестерина. Таким образом, очевидно, что решающую роль имеет именно потребление орехов, а не улучшение рациона за счет отказа от вредных продуктов питания.
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