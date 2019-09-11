Врачи рассказали, какой вид онкологии чаще всего возникает у молодежи

Одна из причин — чрезмерное увлечение фастфудом.Американские онкологи выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки. В исследовании принимали участие молодые люди из 43 стран.Как оказалось, в девяти странах с высоким уровнем дохода было большое число заболевших колоректальным раком. В основном он был обнаружен у людей 20-49 лета, проживающих на трех континентах.Показатель роста этого заболевания вырос в девятнадцати странах, среди которых США, Канада, Великобритания, Швеция и другие развитые страны.В настоящее время ученые пытаются выяснить, с чем связана эта динамика. Предполагается, что риск развития рака толстой кишки могут повышать фастфуд и частый прием антибиотиков.“Это может сигнализировать об изменениях в раннем возрасте, которые влияют на канцерогенез толстой кишки”, — заключили исследователи.