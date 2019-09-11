Диетологи рассказали, почему полезно есть ночью

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Главное не есть за 2-3 часа до сна.Диетологи не рекомендуют воздерживаться от ночных перекусов. Они рассказали об их пользе для здоровья и вреде при неправильном голодании.Многие люди, стараясь контролировать свою фигуру, сидят на различных диетах. Самая распространённая из них — это голодание после 18:00. Считается, что еда, съеденная после этого времени, отложится в виде лишнего жира на проблемных участках, но это не так. Главное не есть за 2-3 часа до сна. Если же начать отказываться от пищи, можно спровоцировать сбой работы организма, и тот станет экономить ресурсы, сводя на нет эффект, а чаще и провоцируя набор массы. Тем не менее, не стоит злоупотреблять едой, следует выбирать нежирные продукты, такие, как кедровые и грецкие орехи, кешью, миндаль и фисташки, но они не должны быть в сахаре и подвергаться обжарке. Из фруктов лучше выбирать яблоки, цитрусовые, ананасы и манго.Специалисты также отмечают, без ночных перекусов человек может навредить здоровью. Нарушается работа пищевода желудка, из-за чего развивается гастрит и язва.