Названа самая вредная и полезная для мозга еда

Как сформировать рацион.Эксперты в области медицины и здоровья утверждают, что неправильный рацион может негативно сказываться на работоспособности головного мозга человека. Специалисты назвали наиболее вредные и полезные продукты для нормального функционирования главного органа центральной нервной системы.По словам экспертов, в ежедневном рационе человека обязательно должны присутствовать такие продукты, как: листовые зелёные овощи, свежие ягоды, небольшое количество орехов разных видов, оливковое масло, морепродукты и жирная рыба. Их употребление поможет поддерживать нормальную работу головного мозга. Не лишними для этой цели станут и фрукты, бобовые, зерновые и молочные продукты, а также мясо птицы, к примеру, курица или индейка.Особый вред для работы мозга, других систем и органов, по мнению экспертов, может принести употребление увеличенного количества соли, полуфабрикатов, красного мяса, жаренных и изготовленных из цельного молока продуктов. Их потребление следует свести к минимуму, но желательно вовсе отказаться во избежание проблем со здоровьем и сбоев в работе головного мозга.