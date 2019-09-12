Медики предупредили о неожиданной опасности зубной пасты

Это касается и ополаскивателя.Новое исследование ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) показало, что триклозан, добавляемый в зубную пасту и ополаскиватель для ротовой полости, вместо антибактериального воздействия, наоборот, делает бактерии устойчивыми.Вещество триклозан добавляют во множество потребительских товаров, включая одежду, косметику, детские игрушки и даже банковские карты с целью предотвращения или уменьшения роста бактерий. Как отмечает один из авторов исследования Петра Левин, люди стараются чаще покупать такие продукты, поскольку считают, что они могут защитить их от инфекции, не подозревая, что на самом деле они непроизвольно делают их больными. Помимо этого, триклозан добавляют в продукты в высоких концентрациях.Ученые задались вопросом, может ли триклозан защитить бактерии в присутствии смертельной для них дозы антибиотиков. В ходе исследования бактерии разделили на две группы:те, которые подвергались воздействию триклозана до того, как на них подействовали антибиотиками;контрольная группа без триклозана.Петра Левин отметила, что триклозан повысил количество выживших бактериальных клеток. Обычно после воздействия антибиотиков выживает одна бактериальная клетка на миллион, но при этом иммунная система может ее контролировать.Однако из-за триклозана вместо одной бактериальной клетки выживал целый организм – одна из 10 бактерий в течение 20 часов, вследствие чего иммунная система была перегружена. Именно триклозан защитил бактерии от антибиотиков, причем не только от одного вида, а от нескольких.Вместо того, чтобы убивать бактерии, триклозан фактически делает их более сильными и устойчивыми при лечении антибиотиками. Кроме того, это вещество очень стабильно и надолго задерживается в организме и окружающей среде.Ученые считают, что благодаря полученной информации и после проведения серии новых исследований можно будет добиться запрета на использование триклозана в товарах широкого потребления.