Врачи развеяли миф о полезности супов

Долгие годы супы считались полезными, но теперь все больше людей отказываются от них, считая вредными.Супы очень популярны во всем мире. Практически у каждого народа есть свой популярный суп. Борщ в Украине, Фо Бо во Вьетнаме, Том Ям в Таиланде, Буйабес во Франции, Харчо в Грузии.В советское время нас учили, что суп нужно есть каждый день. Сейчас ситуация немного изменилась, многие обходятся без супа по нескольку дней, а некоторые и недель. Появились противники супа. Вот аргументы, которые они выдвигают.Во-первых, в супе очень мало полезных веществ, так как они разрушаются при длительной термической обработке. Эксперты уверяют, что это не так. Варка это один из самых щадящих способов приготовления продуктов. Температура не превышает 100 градусов, в то время как при выпечке или обжаривание продуктов температура может достигать и 300 градусов. Кроме того, полезные вещества остаются в бульоне.Во-вторых, некоторые противники супов утверждают, что с супом в организм попадает столько веществ, что печень и почки не справляются. Это утверждение тоже антинаучно. Странно полагать, что при варке в продуктах появляется дополнительные вещества. Также неверно полагать, что в бульонах остаются опасные вещества, когда он готовится из качественных продуктов.И еще один странный аргумент противников супа – горячие супы есть опасно так как возникает риск рака пищевода или гортани. Здесь очень важно понимать, что любая очень горячая пища может быть опасна – чай, компот, суп. Разницы никакой нет.