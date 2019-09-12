Диетологи назвали самые полезные «осенние» продукты

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Начался осенний сезон овощей и фруктов.Конец лета и начало осени — сезон овощей, фруктов и ягод. Самыми полезными продуктами осени диетологи считают тыкву, сливу и грушу.Бета-каротин, содержащийся в тыкве, оказывает положительное влияние на зрение, кожу и, что особенно важно, иммунную систему. Также он способствует профилактике различных респираторных заболеваний.Содержащийся в тыкве, калий выводит из организма излишки жидкости и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Калий снижает давление на сосудистую стенку, поэтому это идеальный продукт для гипертоников. Блюда из тыквы нужно употреблять с жиром (например, с маслом или сметаной), чтобы бета-каротин усвоился.Слива содержит большое количество антиоксидантов, клетчатку и пектины. Она способствует выведению солей тяжёлых металлов и радионуклидов, а также обладает слабительным действием. Она полезна при атеросклерозе, уменьшает холестериновые отложения на стенках сосудов. Слива является слабым мочегонным средством, способствующим очищению почек. Есть сливы лучше в сыром виде, поскольку витамин С разрушается при термической обработке.Груша содержит калий, магний и пектины, очищающие кишечник. Это отличный десерт, который тоже лучше есть сырым, хотя иногда её и запекают. Диетологи не советуют есть груши на голодный желудок, так она оказывает вяжущее действие. У груши, кстати, гликемический индекс ниже, чем у яблока.