Врачи назвали продукты, портящие запах тела

Недостаточно отказаться от чеснока.

По словам врачей, пищевые привычки влияют на запах тела не меньше косметических средств. Более того, если на завтра намечена важная встреча и хочется приятно пахнуть, недостаточно отказаться, скажем, от чеснока.

Красное мясо не лучшим образом влияет на запах тела, особенно если вы вспотеете: медленно перевариваясь, оно задействует целый ряд пищеварительных энзимов и реагентов. Продукты расщепления белка попадают в кровь и пот, а при смешивании с бактериями запах усиливается. Это подтверждено исследованием с участием женщин-мясоедов и вегетарианок. Запах тела последних оказался гораздо более приятным.

Однако есть так называемые продукты-нейтрализаторы — гречка и свежая зелень. Они способны не только сделать запах пота менее резким, но и уменьшить потоотделение в целом.

Некоторые овощи тоже могут стать причиной неприятного запаха, так как в процессе пищеварения выделяют газы. Так, брокколи, цветная и даже обычная капуста содержат много серы, которая не только входит в состав веществ, чей неприятный аромат сохраняется в течение нескольких часов, но и может стать причиной метеоризма.

Спаржа способна стать причиной появления едкого «аммиачного» запаха мочи. Этот эффект обычно не длится более 2 часов, и запах тела также может ненадолго измениться.

Рыба, безусловно, полезна, но в некоторых её видах, например, в форели или тунце, много холина. У некоторых людей богатая холином пища вызывает синдром рыбного запаха — триметиламинурию. Также стоит отказаться от карри, кумина и тмина, поскольку они содержат серу. Попадая в кровь, соединения выходят наружу вместе с дыханием и потом, придавая телу специфический кислый запах.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил klava в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь