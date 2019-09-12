Врачи назвали продукты, портящие запах тела

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Недостаточно отказаться от чеснока.По словам врачей, пищевые привычки влияют на запах тела не меньше косметических средств. Более того, если на завтра намечена важная встреча и хочется приятно пахнуть, недостаточно отказаться, скажем, от чеснока.Красное мясо не лучшим образом влияет на запах тела, особенно если вы вспотеете: медленно перевариваясь, оно задействует целый ряд пищеварительных энзимов и реагентов. Продукты расщепления белка попадают в кровь и пот, а при смешивании с бактериями запах усиливается. Это подтверждено исследованием с участием женщин-мясоедов и вегетарианок. Запах тела последних оказался гораздо более приятным.Однако есть так называемые продукты-нейтрализаторы — гречка и свежая зелень. Они способны не только сделать запах пота менее резким, но и уменьшить потоотделение в целом.Некоторые овощи тоже могут стать причиной неприятного запаха, так как в процессе пищеварения выделяют газы. Так, брокколи, цветная и даже обычная капуста содержат много серы, которая не только входит в состав веществ, чей неприятный аромат сохраняется в течение нескольких часов, но и может стать причиной метеоризма.Спаржа способна стать причиной появления едкого «аммиачного» запаха мочи. Этот эффект обычно не длится более 2 часов, и запах тела также может ненадолго измениться.Рыба, безусловно, полезна, но в некоторых её видах, например, в форели или тунце, много холина. У некоторых людей богатая холином пища вызывает синдром рыбного запаха — триметиламинурию. Также стоит отказаться от карри, кумина и тмина, поскольку они содержат серу. Попадая в кровь, соединения выходят наружу вместе с дыханием и потом, придавая телу специфический кислый запах.