Врачи объяснили, почему после 40 очень сложно похудеть

К сожалению, диеты и спорт не гарантируют похудение, выяснили ученые.Французские и шведские сообщили, что две причины не позволят похудеть, невзирая на диеты. Среди них – возраста старше 40 лет, но не все так просто.Ученые выяснили, почему после 40 лет многие люди полнеют, и похудеть в разы сложнее. Известно, что все списывается на гормональное накопление жира и замедленный метаболизм. Однако, это не так.Исследования показали, что происходит на самом деле. Похудению препятствует скорость сжигания жира как таковая. Специалисты сравнивали скорость сжигания калорий у людей в возрасте от 41 до 54 лет, и это подтвердилось.По необъяснимым причинам организм человека после 40 лет начинает очень неохотно и медленно сжигать жировые клетки. Именно это провоцирует набор веса. Конечно, и похудеть при таком раскладе труднее.Сейчас ученые сообщили, что это открытие дало толчок к выяснению данного механизма. Возможно, именно скорость траты калорий откроет новое лекарство от возрастного набора веса.