Медики рассказали, чего нельзя есть при цистите

Как питаться при подобном недуге.Цистит — распространённое воспалительное заболевание мочевого пузыря, причиняющее множество неудобств и, в запущенной форме, страданий, поэтому лечить его надо, конечно, под контролем врача и антибиотиками.Однако существуют простые способы, которые помогут повысить результативность лечения.Выпивайте достаточное количество воды, она промывает мочевыводящие пути и разбавляет концентрацию мочи, ускоряя её выведение из организма.Клюквенный сок — одно из самых известных натуральных средств лечения цистита и других инфекций мочевыводящих путей. Он содержит компоненты, не дающие бактериям присоединяться к клеткам в мочевыводящих путях, в нём также есть вещества, обладающие противовоспалительным и противобактериальным действием.Полезны будут травяной чай, соки, морсы, минеральная вода. Главное, чтобы увеличился объём вторичной мочи, которая механическим путём будет выводить бактерии и их продукты жизнедеятельности. В напитки можно добавить мёд.При цистите нужно отказаться от алкогольных напитков, всего солёного, острого и жареного. Лучше посидеть на молочно-растительной диете.Всегда выбирайте натуральное нижнее бельё, не увлекайтесь стрингами и кружевами.Признаки цистита у женщин: частые позывы к мочеиспусканию при минимальном количестве мочи; ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря; боль, резь, жжение в конце мочеиспускания; помутнение, потемнение или примесь крови в моче.