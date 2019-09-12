Медики рассказали, чего нельзя есть при цистите
Цистит — распространённое воспалительное заболевание мочевого пузыря, причиняющее множество неудобств и, в запущенной форме, страданий, поэтому лечить его надо, конечно, под контролем врача и антибиотиками.
Однако существуют простые способы, которые помогут повысить результативность лечения.
Выпивайте достаточное количество воды, она промывает мочевыводящие пути и разбавляет концентрацию мочи, ускоряя её выведение из организма.
Клюквенный сок — одно из самых известных натуральных средств лечения цистита и других инфекций мочевыводящих путей. Он содержит компоненты, не дающие бактериям присоединяться к клеткам в мочевыводящих путях, в нём также есть вещества, обладающие противовоспалительным и противобактериальным действием.
Полезны будут травяной чай, соки, морсы, минеральная вода. Главное, чтобы увеличился объём вторичной мочи, которая механическим путём будет выводить бактерии и их продукты жизнедеятельности. В напитки можно добавить мёд.
При цистите нужно отказаться от алкогольных напитков, всего солёного, острого и жареного. Лучше посидеть на молочно-растительной диете.
Всегда выбирайте натуральное нижнее бельё, не увлекайтесь стрингами и кружевами.
Признаки цистита у женщин: частые позывы к мочеиспусканию при минимальном количестве мочи; ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря; боль, резь, жжение в конце мочеиспускания; помутнение, потемнение или примесь крови в моче.
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