Нервный тик: из-за чего происходит и как с этим справиться

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Стоит проконсультироваться с окулистом.Как правило, глазной тик не связан ни с каким серьезным заболеванием. Это симптом так называемого «раздражения глазного нерва». Если глазной нерв слишком долго находился в напряженном состоянии, это приводит к непроизвольному сокращению глазных мышц, то есть к глазному тику.Что вызывает подергивание глазаЕсть несколько распространенных причин, которые легко устранить. Стресс и недостаток сна, слишком высокое потребление кофеина, алкоголя и никотина могут привести к тому, что глаз начнет дергаться.Также из возможных причин – сухость глаза, возникающая чаще всего при работе с компьютером или долгом чтении. Иногда глазной тик возникает как реакция организма на прием антигистаминных препаратов или антидепрессантов. Если вы пользуетесь каплями для носа, которые снимают отек слизистой, у вас также может начаться тик.Однако знайте: если веко дергается в течение нескольких недель, вам обязательно надо проконсультироваться с окулистом! Глазной тик может быть симптомом глаукомы, блефарита (воспаления глаз) или проблем с роговицей глаза.Как избавиться от подергивания глазаПроще всего изменить свои привычки, которые могут приводить к глазному тику. Старайтесь соблюдать режим дня, не переутомляйтесь. Если вы подозреваете, что в подергивании глаза виноват стресс или усталость, попробуйте практики релаксации, например, займитесь йогой.Если глазной тик для вас – частая проблема, стоит ограничить время работы на компьютере и пореже смотреть телевизор, реже читать. При работе на компьютере пользуйтесь глазными каплями, которые устраняют сухость глаз.Каждые 10 минут отвлекайтесь от монитора. Для того чтобы расслабить мышцы глаз, закройте глаза ненадолго, а затем посмотрите на какой-то удаленный от вас предмет. Это займет не более 10-15 секунд и убережет вас от глазного тика.