Восемь причин заправлять блюда яблочным уксусом

Вкусно и полезно.Яблочный уксус используется как оздоровительное средство при многих проблемах с организмом. Свойства яблочного уксуса позволяют применять его при простуде, сезонной аллергии, кислотном рефлюксе, а также для похудения и улучшения состояния кожи.Помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Это свойство яблочного уксуса хорошо известно медикам. Установлено, что его употребление повышает чувствительность клеток к инсулину и помогает понижать высокий сахар в крови. Чтобы нормализовать уровень сахара в кров, специалисты рекомендуют принимать яблочный уксус в количестве одной столовой ложки, разведенной в стакане воды. Применение яблочного уксуса получило позитивные отзывы в опытах с людьми, у которых были обнаружены предиабет и диабет. Исследователи констатировали, что уксусная кислота замедляет скорость метаболизма углеводов и превращения их в сахар.Помогает похудеть. В Японии учеными проводились эксперименты, участникам которых давали пить воду, которая содержала 2 столовые ложки яблочного уксуса. Было установлено, что прием такой воды замедлял у добровольцев продвижение пищи по ЖКТ, продлевая ее переваривание и позволяя дольше чувствовать сытость. Это в итоге снижало общее потребление пищи и способствовало похудению.Ведет к снижению уровня холестерина. Ученые из Ирана показали экспериментально, что употребление яблочного уксуса позволяет снижать уровень «плохого» холестерина и общего холестерина в крови. Таким образом прием яблочного уксуса помогает предотвратить появление недугов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом.Оздоровляет кожу. Яблочный уксус содержит такие компоненты, как уксусная, молочная, янтарная и лимонная кислоты – все они обладают свойством подавлять рост специфического штамма бактерий, ответственных за появление воспалений, прыщей. Как средство, улучшающее состояние кожи, яблочный уксус применяется и в виде приема внутрь и в виде масок или тоников (строго в разбавленном в виде).Нормализует артериальное давление. Эффективность использования яблочного уксуса при лечении гипертонии подтверждена научно. Уксус вызывает ферментативные каскадные реакции в организме, благодаря которым активнее расщепляется и выводится вредный холестерин. Этот эффект важен для гипертоников, поскольку повышенный холестерин в крови и связанные с ним атеросклеротические бляшки внутри сосудов – это одна из первопричин роста артериального давления и развития гипертензии. Кроме того на состояние просвета сосудов положительно влияет калий, которого много в яблочном уксусе.Помогает при кислотном рефлюксе. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, также известная как ГЭРБ, или кислотный рефлюкс, проявляется в виде таких хорошо известных всем симптомов, как изжога, отрыжка и тошнота. Яблочный уксус может помочь, он предотвращает обратный отток кислоты из желудка в пищевод. Для этого рекомендуется выпивать перед сном столовую ложку средства, разбавленную в стакане воды.Восстанавливает здоровую работу кишечника. Полезные бактерии в яблочном уксусе улучшают состояние пищеварительной системы: его прием восстанавливает нормальный баланс микрофлоры кишечника при дисбактериозе, защищает от воздействия патогенных микроорганизмов, повышают способность желудочно-кишечного тракта усваивать и поглощать питательные вещества. С этой целью целесообразно принимать одну-две разбавленных водой столовых ложек уксуса в день наряду с другими ферментированными продуктами, например, кефиром.Полезен при сезонной аллергии. Яблочный уксус применяется как естественное средство лечения симптомов сезонной аллергии. Здоровые бактерии, присутствующие в нем, способствуют повышению иммунитет и поддерживают функции лимфатической системы, что в итоге позволяет «утихомирить» вспышку сезонной аллергии.Защищает от плохого запаха. Яблочный уксус обладает мощными антибактериальными свойствами, что делает его эффективным натуральным дезодорантом. Раствором с яблочным уксусом следует обрабатывать зону подмышек, это помогает решить проблему неприятного телесного запаха.