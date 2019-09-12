В чем вред свиного мяса: ответ врачей
Медики считают, что существует пять причин для отказа употребления свиного мяса.
По словам диетологов, свинина – это, в первую очередь, проблемы, связанные со здоровьем. Прежде всего, мясо свиньи может привести к дополнительным килограммам, и, как итог – к ожирению.
Также специалисты напоминают о содержании в свинине гистамина, способного вызвать аллергии. Это мясо может спровоцировать фурункулез, аппендицит, дерматит и холецистит.
Более того, говорят врачи, свиное мясо настолько токсично, что не уступает своими концерогенными свойствами сигаретам и алкогольным продуктам. Это, отмечают специалисты, может стать проблемой – в первую очередь может развиться инсульт.
Специалисты также отмечают, что свиньи болеют так же, как люди, причем у них могут возникнуть заболевания, которые могут навредить человеку. Тем не менее, свинина считается любимым мясом для жителей России, как по качеству, так и по цене.
Но врачи предупреждают, что употребление свинины может грозить риском заражения трихинеллёзом. В свиньях, обычно, много таких паразитов, которые могут перейти с употреблением мяса и к человеку.
Этот паразит вызывает головные боли, рвоту и высокую температуру. Избавление от этого паразита может наступить только при тщательной обработке.
Также в свином мясе есть, так называемый, гормон роста, который способствует увеличению массы тела или повышает риск возникновения злокачественных опухолей.
И еще один компонент, который портит человеку жизнь – это свиной жир. Человеческий желудок, по словам медиков, не переваривает этот жир, он переходит в жировые отложения и создает проблемы с лишним весом. Также он может влиять на появление злокачественных опухолей.
Специалисты также сообщили, что в мясе свиньи может содержаться вещество, вызывающее туберкулез.
Кроме того, свинина может стать причиной скрофулеза – детской болезни, при которой воспаляются и распадаются железы, а также туберкулеза.
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