В чем вред свиного мяса: ответ врачей

Специалисты считают, что мясо свиньи очень плохо отражается на здоровье человека.Медики считают, что существует пять причин для отказа употребления свиного мяса.По словам диетологов, свинина – это, в первую очередь, проблемы, связанные со здоровьем. Прежде всего, мясо свиньи может привести к дополнительным килограммам, и, как итог – к ожирению.Также специалисты напоминают о содержании в свинине гистамина, способного вызвать аллергии. Это мясо может спровоцировать фурункулез, аппендицит, дерматит и холецистит.Более того, говорят врачи, свиное мясо настолько токсично, что не уступает своими концерогенными свойствами сигаретам и алкогольным продуктам. Это, отмечают специалисты, может стать проблемой – в первую очередь может развиться инсульт.Специалисты также отмечают, что свиньи болеют так же, как люди, причем у них могут возникнуть заболевания, которые могут навредить человеку. Тем не менее, свинина считается любимым мясом для жителей России, как по качеству, так и по цене.Но врачи предупреждают, что употребление свинины может грозить риском заражения трихинеллёзом. В свиньях, обычно, много таких паразитов, которые могут перейти с употреблением мяса и к человеку.Этот паразит вызывает головные боли, рвоту и высокую температуру. Избавление от этого паразита может наступить только при тщательной обработке.Также в свином мясе есть, так называемый, гормон роста, который способствует увеличению массы тела или повышает риск возникновения злокачественных опухолей.И еще один компонент, который портит человеку жизнь – это свиной жир. Человеческий желудок, по словам медиков, не переваривает этот жир, он переходит в жировые отложения и создает проблемы с лишним весом. Также он может влиять на появление злокачественных опухолей.Специалисты также сообщили, что в мясе свиньи может содержаться вещество, вызывающее туберкулез.Кроме того, свинина может стать причиной скрофулеза – детской болезни, при которой воспаляются и распадаются железы, а также туберкулеза.