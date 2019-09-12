Доступный овощ, снижающий риск развития онкологии

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Главное преимущество помидоров – ликопин.Этот антиоксидант придает овощу его насыщенный красный оттенок. Вещество очень полезно для организма и выступает как средство профилактики рака. Предотвращает ликопин и заболевания сердца, также укрепляет кости.Учеными было доказано, что томаты оказывают благотворное влияние на состояние кожи и внутренних органов, замедляют старение. Они также повышают иммунитет.Томаты особенно полезны людям, которые страдают от остеопороза и менопаузы. Кроме того, частое употребление помидор снижает риск образования рака простаты, желудка, матки, а также помидоры благоприятно влияют на выведение токсичных веществ из организма.Томаты способствуют полному прекращению развития склероза, старческого маразма и болезни Альцгеймера, благодаря высокому содержанию витамина А и С.Регулярное употребление томатов благоприятно сказывается на самочувствии людей страдающих от повышенного холестерина и гипертонии.Однако не стоит забывать, что для полного усвоения полезных веществ, томаты стоит употреблять отдельно от огурцов.