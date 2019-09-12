Эти «вредные» привычки приносят пользу здоровью

Человек подвержен множеству соблазнов, и далеко не всех из них, как выяснилось, стоит избегать.

Оказывается, некоторые вредные привычки могут принести пользу нашему организму. Медики назвали четыре распространенные привычки, которые благотворно влияют на здоровье.

В ходе исследования французские ученые выяснили, что в состоянии апатии отдых на диване очень полезен для организма. Состояние, когда все валится из рук и ничего не хочется делать, возникает, если организм исчерпал весь запас энергии и ему нужно восстановиться. При этом короткий период безделья, который человек проводит лежа на диване, надо расценивать как способ психологического восстановления.

Дневной сон способствует улучшению концентрации внимания и повышению производительности труда. Специалисты считают лучшим периодом для дневного отдыха время между 13.00 и 15.00.

Некоторые диетологи призывают не отказываться полностью от жирной пищи. Исследования показали, что жиры в организме помогают усвоению некоторых минералов и витаминов и даже тормозят развитие раковых клеток.

Компьютерные игры полезны для развитии умственных способностей. Особенно полезно ими заниматься в зрелом возрасте для сохранения ясности ума.
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