Эти «вредные» привычки приносят пользу здоровью
Оказывается, некоторые вредные привычки могут принести пользу нашему организму. Медики назвали четыре распространенные привычки, которые благотворно влияют на здоровье.
В ходе исследования французские ученые выяснили, что в состоянии апатии отдых на диване очень полезен для организма. Состояние, когда все валится из рук и ничего не хочется делать, возникает, если организм исчерпал весь запас энергии и ему нужно восстановиться. При этом короткий период безделья, который человек проводит лежа на диване, надо расценивать как способ психологического восстановления.
Дневной сон способствует улучшению концентрации внимания и повышению производительности труда. Специалисты считают лучшим периодом для дневного отдыха время между 13.00 и 15.00.
Некоторые диетологи призывают не отказываться полностью от жирной пищи. Исследования показали, что жиры в организме помогают усвоению некоторых минералов и витаминов и даже тормозят развитие раковых клеток.
Компьютерные игры полезны для развитии умственных способностей. Особенно полезно ими заниматься в зрелом возрасте для сохранения ясности ума.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил stulout в категорию Разное
Добавить комментарий