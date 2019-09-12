Эти «вредные» привычки приносят пользу здоровью

Человек подвержен множеству соблазнов, и далеко не всех из них, как выяснилось, стоит избегать.Оказывается, некоторые вредные привычки могут принести пользу нашему организму. Медики назвали четыре распространенные привычки, которые благотворно влияют на здоровье.В ходе исследования французские ученые выяснили, что в состоянии апатии отдых на диване очень полезен для организма. Состояние, когда все валится из рук и ничего не хочется делать, возникает, если организм исчерпал весь запас энергии и ему нужно восстановиться. При этом короткий период безделья, который человек проводит лежа на диване, надо расценивать как способ психологического восстановления.Дневной сон способствует улучшению концентрации внимания и повышению производительности труда. Специалисты считают лучшим периодом для дневного отдыха время между 13.00 и 15.00.Некоторые диетологи призывают не отказываться полностью от жирной пищи. Исследования показали, что жиры в организме помогают усвоению некоторых минералов и витаминов и даже тормозят развитие раковых клеток.Компьютерные игры полезны для развитии умственных способностей. Особенно полезно ими заниматься в зрелом возрасте для сохранения ясности ума.