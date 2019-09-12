Диетологи рассказали, кому полезно есть сыр

В сыре содержится витамины группы В, А, РР и D которые улучшают работу мозга и помогают справиться со стрессом.Об этом в Instagram написала тренер по здоровому образу жизни и диетолог Елена Кален, которая рассказала полезные факты о сыре.«Помощь в снижении веса. При употреблении сыра чувство голода проходит быстрее, поскольку продукт богат белками. При недостатке белковой пищи в организме происходит нарушение обменных процессов, вес может долгое время стоять и не меняться», – написала она.Также сыр предотвращает диабет. В продукте содержится масляная кислота, которая помогает контролировать уровень сахара в крови у больных диабетом второго типа.Диетолог отметила, что сыр является источником кальция, магния и цинка.«Особенно много кальция содержится в пармезане. Не стоит исключать сыр из детского рациона», – сообщила Кален.Кроме того употребление сыра в пищу улучшает сон и метаболизма.«Считается, что твердые сыры помогают улучшить качество ночного отдыха, так как содержат триптофан, который воздействует на выработку мелатонина – гормона сна. При его недостатке сон человека становится прерывистым, развивается бессонница», – рассказала специалист.