Названы самые вредные для суставов продукты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

При проблемах с суставами такую пищу лучше заменить.По словам экспертов при артритах необходимо ограничить себя в употреблении продуктов, в которых содержатся насыщенные жиры. К таким относятся: сиры, красное мясо, сливочное масло. Такие жиры активизируют воспалительные процессы в организме.Кроме того медики отмечают, что трансжиры (искусственные жиры, встречаются в тортах, пироженых, выпечке и другой кондитерской продукции, в которой используется маргарин) особенно вредные для людей с проблемами суставов. Также трансжиры встречаются в полуфабрикатах и фастфуде.Обострение суставных болезней можно не допускать путем контроля потребления соли, ведь ее избыток провоцирует отеки и воспаления.Продукты и блюда насыщенные сахаром могут усиливать болевые ощущения при ревматоидном артрите. Дело в том, что сахар провоцирует в организме выработку воспалительных компонентов — цитокинов.Вместе с сахаром рекомендуется ограничить рацион то блюд из белой муки, которые имеет эффект подобный сладостям.Для тех, кто страдает от боли в суставах, врачи настоятельно рекомендуют следить за рационом, ведь на данный момент не существует эффективных способов лечения суставов.