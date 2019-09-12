Названы самые вредные для суставов продукты
По словам экспертов при артритах необходимо ограничить себя в употреблении продуктов, в которых содержатся насыщенные жиры. К таким относятся: сиры, красное мясо, сливочное масло. Такие жиры активизируют воспалительные процессы в организме.
Кроме того медики отмечают, что трансжиры (искусственные жиры, встречаются в тортах, пироженых, выпечке и другой кондитерской продукции, в которой используется маргарин) особенно вредные для людей с проблемами суставов. Также трансжиры встречаются в полуфабрикатах и фастфуде.
Обострение суставных болезней можно не допускать путем контроля потребления соли, ведь ее избыток провоцирует отеки и воспаления.
Продукты и блюда насыщенные сахаром могут усиливать болевые ощущения при ревматоидном артрите. Дело в том, что сахар провоцирует в организме выработку воспалительных компонентов — цитокинов.
Вместе с сахаром рекомендуется ограничить рацион то блюд из белой муки, которые имеет эффект подобный сладостям.
Для тех, кто страдает от боли в суставах, врачи настоятельно рекомендуют следить за рационом, ведь на данный момент не существует эффективных способов лечения суставов.
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Добавил kruzka в категорию Травматология
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