Стало известно, сколько овощей и фруктов нужно есть в день

Лучшая профилактика онкологии.Растительная пища помогает восполнять дефицит различных витаминов и микроэлементов, а также они содержат клетчатку и антиоксиданты.Как показывают исследования, наиболее эффективными для профилактики рака и продления жизни являются рационы, богатые свежими фруктами и овощами. Врачи по всему миру советуют кушать не менее 0,5 килограмма растительной пищи в день. Для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы предпочтителен средиземноморский рацион, основанный на большом количестве растительной пищи и цельных злаков. В целом фрукты и овощи должны составлять около трети здорового рациона.Специалисты рекомендуют включать в меню фрукты и овощи разных цветов. Дело в том, что каждый плод имеет свой состав и питательную ценность. И это влияет на его окраску. Так, красные и оранжевые фрукты и овощи являются источниками витаминов А и С. Кроме того, на окраску плода могут влиять биологические соединения, которые являются мощными антиоксидантами. Поэтому важно, чтобы в рационе присутствовали разные виды фруктов и овощей.Кроме витаминов, минералов и антиоксидантов, плоды содержат еще один крайне важный компонент. Это клетчатка. Растительные волокна помогают усвоению пищи, благотворно влияют на перистальтику кишечника и улучшают его очищение. Но и это еще не все – клетчатка тормозит усвоение углеводов. Хотя многие фрукты и овощи богаты простыми углеводами, клетчатка помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови.