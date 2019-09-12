Названы привычку, вызывающую тягу к сладкому
Оказывается, необузданная тяга к сладкому — это признак недосыпа.
Как утверждают научные сотрудники из Америки, представляющие Университет штат Мичигана, недосып и тревожный сон увеличивают желание съесть что-нибудь сладенькое.
А сладкое, насколько известно, отражается на фигуре, и очень сильно.
Поэтому, чтобы побороть эту тягу, необходимо скорректировать режим дня так, чтобы вы всегда были выспавшиеся и отдохнувшие.
Научные сотрудники провели исследование, где приняли участие несколько десятков добровольцев.
В ходе научной работы эксперты заметили, что много сладкого ели те испытуемые, которые уделили сну очень мало времени.
Особенно, это очень сильно влияло на женщин — потребление сладостей у них повышалось на 15 %.
Неконтролируемое потребление сладких продуктов очень плохо влияет на организм: лишний вес, акне, сильная усталость, а также способствует повышению артериального давления.
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