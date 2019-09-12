Названы привычку, вызывающую тягу к сладкому

Что вызывает зависимость.Оказывается, необузданная тяга к сладкому — это признак недосыпа.Как утверждают научные сотрудники из Америки, представляющие Университет штат Мичигана, недосып и тревожный сон увеличивают желание съесть что-нибудь сладенькое.А сладкое, насколько известно, отражается на фигуре, и очень сильно.Поэтому, чтобы побороть эту тягу, необходимо скорректировать режим дня так, чтобы вы всегда были выспавшиеся и отдохнувшие.Научные сотрудники провели исследование, где приняли участие несколько десятков добровольцев.В ходе научной работы эксперты заметили, что много сладкого ели те испытуемые, которые уделили сну очень мало времени.Особенно, это очень сильно влияло на женщин — потребление сладостей у них повышалось на 15 %.Неконтролируемое потребление сладких продуктов очень плохо влияет на организм: лишний вес, акне, сильная усталость, а также способствует повышению артериального давления.