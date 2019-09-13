Стало известно, какая еда вредит здоровью суставов
Медики предупредили о продуктах, которые нельзя употреблять, чтобы сохранить здоровье суставов.
Как утверждают многие эксперты, некоторые продукты питания при артрите, подагре, а также остеоартрозе могут привести к сильным болевым ощущениям, отекам и другим обострениям.
Например, эксперты рекомендуют избегать еды с содержанием трансжиров — фастфуда, выпечки и тортов.
По мнению экспертов, если человек хочет защититься от вышеперечисленных заболеваний, необходимо обязательно отказаться от сахара и белой муки.
Желательно исключить из рациона хлеб, а также соль, которая провоцирует отеки.
Насыщенные жиры также негативно влияют на выработку ферментов, которые провоцируют развитие различных воспалений.
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