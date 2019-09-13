Стало известно, какая еда вредит здоровью суставов

Что провоцирует отеки.Медики предупредили о продуктах, которые нельзя употреблять, чтобы сохранить здоровье суставов.Как утверждают многие эксперты, некоторые продукты питания при артрите, подагре, а также остеоартрозе могут привести к сильным болевым ощущениям, отекам и другим обострениям.Например, эксперты рекомендуют избегать еды с содержанием трансжиров — фастфуда, выпечки и тортов.По мнению экспертов, если человек хочет защититься от вышеперечисленных заболеваний, необходимо обязательно отказаться от сахара и белой муки.Желательно исключить из рациона хлеб, а также соль, которая провоцирует отеки.Насыщенные жиры также негативно влияют на выработку ферментов, которые провоцируют развитие различных воспалений.