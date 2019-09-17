Медики рассказали, чем заменить в рационе куриные яйца
Медики решили дать несколько рекомендаций людям, которые страдают от аллергии на такой популярный продукт, как куриные яйца.
Кроме того, оказывается, что у многих людей есть аллергия именно на куриные яйца.
Проблема данного недуга в том, что люди должны максимально корректировать свой рацион и избавляться от всех продуктов, в которые входит данный продукт.
Аллергия – не восприимчивость организмом куриного белка, которая выражается в виде сыпи, отека Квинке, нарушений дыхания, проблем с желудочно-кишечным трактом.
Помимо этого, довольно часто развивается перекрестная аллергия.
Медики порекомендовали заменить куриные яйца перепелиными, а яичный белок – обычным белком, например, растительным или животным.
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