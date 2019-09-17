Медики рассказали, чем заменить в рационе куриные яйца

Актуально для аллергиков.Медики решили дать несколько рекомендаций людям, которые страдают от аллергии на такой популярный продукт, как куриные яйца.Кроме того, оказывается, что у многих людей есть аллергия именно на куриные яйца.Проблема данного недуга в том, что люди должны максимально корректировать свой рацион и избавляться от всех продуктов, в которые входит данный продукт.Аллергия – не восприимчивость организмом куриного белка, которая выражается в виде сыпи, отека Квинке, нарушений дыхания, проблем с желудочно-кишечным трактом.Помимо этого, довольно часто развивается перекрестная аллергия.Медики порекомендовали заменить куриные яйца перепелиными, а яичный белок – обычным белком, например, растительным или животным.