Эти овощи и фрукты обладают противораковым эффектом

Из них вывели около 200 препаратов.

Медики назвали овощей и фруктов, которые обладают выраженным противораковым эффектом.

Об этом они рассказали, основываясь на анализах состава некоторых плодов. Среди самых полезных – капуста, морковь и виноград.

Капуста, морковь, виноград, апельсины и сельдерей имеют в составе особые противораковые молекулы, аналогичные тем, что есть в составе лицензированных лекарств. Среди этих компонентов – флавоноиды и вещества, предшествующие им.

Ученые насчитали в этих продуктах около 8 тысяч данных молекул.

В настоящее время онкологи занимаются выделением данных веществ из капусты и винограда и с их помощью выведено уже 200 препаратов.
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