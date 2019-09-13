Стоматологи рассказали, как часто нужно чистить язык

Специалисты дали четкий ответ.Язык человека выполняет большое количество различных функций и, как и другие органы, требует за собой тщательного ухода. Специалисты рассказали, что чистка языка — важная составляющая гигиены полости рта и очищать его необходимо с такой же частотой, как и зубы.При этом, по словам экспертов, особое внимание своему языку стоит обратить тем людям, которые страдают галитозом – неприятным запахом изо рта.Благодаря чистке не только зубов, но и языка уменьшается неприятный запах изо рта на 85%; при чистке зубов – только на 25%.Отмечается, что большинству людей не обязательно пользоваться устройствами для чистки языка. Достаточно мягкой зубной щетки.Не следует скрести язык с избыточной силой, чтобы не травмировать его поверхность. После очищения прополощите рот водой.Если запах вам не нравится, очистка языка может помочь – но важно понимать, что это дополнение к ежедневной гигиене, а не самостоятельная процедура.Очищение поверхности языка позволяет:удалить болезнетворные микроорганизмы и налет, тем самым не дав развития и трансформации в более серьезные заболевания;провести профилактику по борьбе с возникновением кариеса, гингивита, зубного камня и стоматита;обогатить вкусовые ощущения, которые притупляются из-за налета на языке.Также, специалисты сообщают, что особенно важно чистить язык людям, у которых он покрыт значительным слоем налёта и имеет глубокие борозды. Также курильщикам.