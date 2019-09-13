Медики рассказали об основных полезных свойствах корицы

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Корица является верным помощником в вопросе похудения. Всего щепотка корицы в кофе или йогурт, печеные яблочки или тыквенную кашу – и ваш метаболизм ускоряется в разы.Корица – это не только прекрасное дополнение к выпечке и горячим напиткам, но и общеукрепляющее средство, которое снижает уровень сахара в крови – именно из-за его скачков у нас и просыпается периодически бешеный аппетит.«В преддверии сезона простуд и вирусных инфекций стоит как можно чаще приправлять свои блюда и десерты корицей, так как она обладает ярко выраженными антибактериальными, противогрибковыми и противопаразитными свойствами и снижает уровень холестерина в крови. Это прекрасная профилактика сезонных заболеваний, а помимо этого, еще и инфаркта, атеросклероза, инсульта», — говорит врач.Специалисты отметили, что запах корицы стимулирует работу мозга, улучшает память и обостряет реакцию. Потому посыпать чашечку кофе щепоткой корицы во время рабочего дня – отличная идея. Полезна корица и при проблемах с печенью – она ускоряет регенерацию этого органа и обладает мягким желчегонным эффектом.Имбирь – еще один известный и проверенный веками иммуностимулятор, который, к тому же, помогает быстро сбросить лишние килограммы. Чтобы ускорить обмен веществ корень имбиря должен стать вашей постоянной приправой либо добавкой в чай. Буквально четвертинки ложки стружки из имбиря достаточно, чтобы встряхнуть организм и запустить пищеварение.